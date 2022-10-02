Украинцы взяли под контроль село в Херсонской области

Село Дудчаны находится прямо на правом берегу Днепра между городами Никополь и Новая Каховка (на юге) и довольно глубоко в тылу у российских войск, отмечают украинские СМИ. Официального подтверждения этому пока нет.

Экс-полковник ГРУ и бывший командующий армией сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) в своем телеграм-канале указал, что "на Херсонском фронте наши войска (имеет в виду российские - ред.) откатились на рубеж с.Дудчаны. Сохраняется угроза прорыва противника (ВСУ - ред.) вдоль Днепра на подступы к Бериславу. Предполагаю, что противник попытается обойти наши позиции в указанном районе с севера, чтобы заставить продолжить отступление под угрозой окружения".

В воскресенье утром сообщалось, что ВСУ освободили село Золотая Балка на севере Херсонской области.