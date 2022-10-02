В Стамбуле встретились первые леди Турции и Украины Эмине Эрдоган и Елена Зеленская.

Отметив, что Турция приняла у себя 1300 украинских детей-сирот, Зеленская попросила помощи в эвакуации в Турцию еще около 200 детей с особыми потребностями.

Заявив, что зерновой коридор и обмен пленными произошли благодаря лидерству и дипломатическим навыкам президента Эрдогана, Зеленская подчеркнула, что соглашение о зерновом коридоре спасло мир от продовольственного кризиса.

В свою очередь, Эмине Эрдоган заявила, что рада принимать в Стамбуле Елену Зеленскую. «Я верю, что мы залечим раны украинского народа, особенно женщин и детей, ставших жертвами войны», - сказала первая леди Турции.