«Фронт посыпался»: армия Украины пошла в наступление на Херсон

Украинские телеграм-каналы сообщают о взятии под контроль Вооруженными силами страны сел Крещеновка и Невское в Херсонской области.

Отмечается, что город Кременная оказался в оперативном окружении. Кроме того, указывается, что украинские войска продвигаются на город Берислав.

В то же время российские телеграм-каналы передают, что «в Херсонской области посыпался фронт. ВСУ захватывают территорию за территорией. Шевченковка, Любимовка, Золотая Балка. Линия обороны сдвинулась в поселок Дудчаны. ВСУ пытаются прорываться в Берислав».