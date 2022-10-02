Макрон пообещал Зеленскому помочь вернуть территории Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором подтвердил твердое осуждение Парижем незаконной аннексии Россией оккупированных районов Украины, сообщает итальянский телеканал Rai News 24 со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Макрон "подтвердил решимость Франции помочь Украине восстановить полный территориальный суверенитет и целостность и работать со своими европейскими партнерами с учетом новых санкций", сказали в администрации главы французского государства.

Главы государств обсудили ситуацию в Запорожье, президент Франции осудил арест российскими военными директора Запорожской АЭС. Зеленский и Макрон подчеркнули "необходимость в кратчайшие сроки разрешить ротацию украинского персонала, который обеспечивает работу электростанции" и в очередной раз отметили необходимость немедленной демилитаризации зоны вокруг АЭС.

Кроме того, лидеры обсудили ситуацию на фронте и успехи Вооруженных сил Украины в освобождении украинских территорий.