Микаил Джаббаров: В Евросоюзе сами распределят объемы газа из Азербайджана

Азербайджан нацелен на удвоение поставок газа в Европу к 2027 году, странам Евросоюза следует самим определить, как будут распределены будущие объемы газа, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в интервью Euronews Bulgaria.

"Мы уже ведем переговоры с нашими партнерами как за рубежом, так и внутри страны. Наша идея состоит в том, чтобы увеличить свое производство. ...Наша цель - удвоить эти объемы (поставок газа) к 2027 году. Это ключевой приоритет для нас. Теперь вопрос о том, как эти объемы будут распределяться между различными европейскими странами, это должны определить сами государства-члены Евросоюза", - заявил Джаббаров.

Министр экономики заявил о наличии у Азербайджана возможностей для увеличения объемов экспорта газа за счет начала добычи еще на нескольких газовых месторождениях. Он добавил, что в Баку рассматривают все варианты для максимального покрытия потребления газа в Болгарии, "насколько это возможно".