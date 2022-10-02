В Турции спустили на воду первый корвет класса Ada для Военно-морских сил ВСУ, названный в честь гетмана Ивана Мазепы. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская, которая вместе с командующим ВМС ВСУ Алексеем Неижпапой приняла участие в церемонии.

«Сегодня в Турции имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и в то же время будет иметь турецкое сердце», — написала она.

Ada — тип ракетных корветов, разработанных для ВМС Турции. Суда такого класса предназначены как для патрулирования в открытом море, так и для противолодочных операций. В то же время в их конструкции предусмотрены принципы стелс-технологий. Проект по строительству двух судов такого типа для Украины начался в 2021 году. Согласно договоренностям, корветы должны войти в состав ВМС ВСУ в 2024 году.