«Пределы территории Донецкой Народной Республики определяются границами территории Донецкой Народной Республики, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации нового субъекта», - говорится в документе.

Согласно внесенным в Госдуму РФ «договорам», пределы «ДНР» и «ЛНР», а также Запорожской и Херсонской областей, которые «присоединила» к себе РФ, будут определяться границами, существовавшими «на день их образования и принятия в состав России», пишут российские информагентства.

Те же формулировки содержатся в договорах с так называемой «ЛНР», а также Запорожской и Херсонской областями. Что имеется в виду под такой формулировкой, пока не понятно, указывают украинские СМИ.

Вместе с тем, представитель пророссийской администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что «Запорожская область как административная единица на территории УССР была выделена 10 января 1939 года из юго-восточной части Днепропетровской области с административным центром в городе Запорожье». «Осталось освободить четверть области, временно оккупированной англосаксами», - заявил он.

Проекты законов о ратификации «договоров» были внесены в воскресенье на ратификацию в Госдуму. Согласно «договорам», границы так называемых «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией «иностранного государства», являются государственными границами РФ. В «договорах» указывается, что государственным языком на захваченных и «присоединенных» территориях является русский язык.

Согласно «договорам», со дня принятия в РФ «новых субъектов» граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории «субъектов», признаются гражданами России, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

Президент РФ в течение 10 дней со дня принятия в Россию «новых субъектов» назначает временно исполняющих обязанности высшего должностного лица. В Херсонской и Запорожской областях они будут именоваться «губернаторами», а в «Донецкой и Луганской народных республиках» - «главами республик".