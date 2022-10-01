Поддержку Украине обсудили советники Эрдогана и Байдена с Ермаком
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе своего визита в Турцию в воскресенье обсудил поддержку украинской армии с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном. Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.
"Собеседники обсудили продолжение помощи украинской армии, актуальные первоочередные потребности сил обороны Украины и важность оперативного получения такой поддержки и ее наращивания", - отмечается в сообщении.
Ермак также провел отдельные встречи с Калыном и Салливаном в двустороннем формате, отмечается в сообщении.
Участники встречи обсудили ситуацию в зоне боевых действий и координацию мер по реагированию на последние действия России, говорится в сообщении Офиса. Ермак заявил о необходимости получения Украиной международных гарантий безопасности до обретения Киевом членства в НАТО, отмечается в сообщении.