Зеленский об успехах Украины: Не ограничиваются Лиманом

На этой неделе Вооруженные силы Украины освободили Лиман Донецкой области, но успехи ВСУ не ограничиваются только этим городом, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 2 октября, опубликованного его пресс-службой.

"...Наиболее медийной сейчас стала история освобождения Лимана Донецкой области. Но успехи наших воинов не ограничиваются только Лиманом. Это, знаете, такая тенденция... Недавно кто-то где-то проводил псевдореферендумы, а когда возвращается украинский флаг, о русском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает. Кроме, конечно, правоохранительных органов Украины", – сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что каждый, кто причастен к элементам агрессии против Украины, будет за это отвечать.

