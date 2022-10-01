НАТО предупредила: Россия может провести пуски «Посейдона» и вызвать «радиоактивное цунами»

Итальянская газета La Repubblica пишет, что разведка опасается, что с АПЛ может быть произведен пуск суперторпеды «Посейдон», которую называют «оружием апокалипсиса». Торпеда оснащена ядерной боеголовкой и способна вызвать «радиоактивное цунами», отмечает издание.

Эффект от ее пуска специалисты сравнивают с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

La Repubblica пишет, что созданные США системы с инфракрасными датчиками для отслеживания ракетных пусков в случае с «Посейдоном» окажутся бесполезными, поскольку «суперторпеда» спроектирована так, чтобы излучать очень мало тепла. Она бесшумно двигается со скоростью более 100 км/ч», отмечает La Repubblica.

Подлодка «Белгород» была спущена на воду в Северодвинске в 2019 году. Летом 2022 года ВМФ России получил первую субмарину. 184-метровая субмарина «Белгород» является самой длинной из ныне существующих подлодок, сообщал ранее CNN. Ее длина превышает даже размер американских подлодок класса Огайо (171 метр). Эти субмарины входят в состав стратегических ядерных сил США. Российскую лодку удлинили «с целью размещения первых в мире торпед с ядерным вооружением и оборудования для сбора разведывательной информации», отмечает телеканал. Ядерные торпеды «Посейдон» называют оружием «Судного дня».