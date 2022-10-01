«Возможно любое развитие событий»: хуситы пригрозили Саудовской Аравии и Эмиратам

Правящая на севере Йемена группировка «Ансар Алла» (хуситы) пригрозила возобновить удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и ОАЭ и призвала работающие там компании покинуть эти страны, сообщил телеканал «Аль-Масира».

В заявлении хуситов утверждается, что «враждебные страны» не придерживаются условий перемирия и не дают йеменскому народу воспользоваться правом распределить его национальные богатства для выплаты зарплат йеменским госслужащим.

«Наши вооруженные силы способны лишить Саудовскую Аравию и Эмираты их природных богатств, если они настаивают на продолжении лишений йеменского народа его природных богатств. Возможно любое развитие событий», — говорится в заявлении хуситов.