Экс-глава ЦРУ рассказал, как США ответят на ядерный удар России

США уничтожат все российские войска и технику в Украине, а также потопят Черноморский флот, если президент РФ Владимир Путин решится использовать тактическое ядерное оружие. Об этом в интервью ABC News заявил бывший глава ЦРУ, генерал армии в отставке Дэвид Петреус. Заявления американского военного приводит Moscow Times.

По его словам, ответ на ядерную эскалацию, о которой открыто говорят замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и глава Чечни Рамзан Кадыров и на которую неоднократно намекал сам Путин, будет дан силами НАТО во главе с США.

«Мы… уничтожим все конвенциональные силы, которые сможем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине и в Крыму, а также все (российские) корабли в Черном море», — заявил Петреус.

Ядерный удар по Украине, которым Кремль угрожает, чтобы «защитить» контроль над аннексированными территориями, по словам Петреуса, не будет рассматриваться как основание пятой статьи Устава НАТО, которая запускает процесс коллективной самообороны. Тем не менее, если радиация от такого удара достигнет стран блока, то такая ситуация может рассматриваться как атака на члена НАТО.

США не хотят идти на ядерную эскалацию, но нужно «показать, что такое не может оставаться без ответа», подчеркнул Петреус.

Сам факт применения тактического ядерного оружия — мощностью, сравнимой с бомбой, сброшенной на Хиросиму, — «не изменит» ситуацию на поле боя, где российская армия терпит поражение, считает Петреус.