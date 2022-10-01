Украинские военные продолжают освобождать Херсонскую область

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать украинские земли от российских военных. Недавно ВСУ вернули под свой контроль еще два населенных пункта в Херсонской области, заявил в своем видеообращении президент Владимир Зеленский.

"Украинские защитники освободили в частности Архангельское и Миролюбовку", - рассказал Зеленский.

Следом за президентом Украины информацию о том, что ВСУ вернули контроль над указанными населенными пунктами, подтвердил и глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. Чиновник подчеркнул, что эти данные являются официальными.