Спецпредставитель Евросоюза о видеороликах-преступлениях против азербайджанских солдат

«Сегодня мне прислали несколько видеороликов, по всей видимости, демонстрирующих военные преступления, совершенные против азербайджанцев», - написал в Twitter специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар.

«Также необходимо провести расследование и привлечь к ответственности подлинных преступников. Конфликт оставил глубокие раны с обеих сторон, и для их излечения необходима ответственность», - подчеркнул спецпредставитель Евросоюза.

Напомним, что накануне в сети были распространены видеоролики, демонстрирующие военные преступления – сцены вандализма, совершенные армянскими солдатами-мародерами, которые глумились над телами азербайджанских солдат.