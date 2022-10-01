Владимир Путин очень быстро признал проблемы с объявленной на территории России частичной мобилизацией. В армию берут не тех, кого планировали, и размещают в палаточных лагерях. Об этом сообщаетcя в информации Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Путин 29 сентября 2022 года обратился к своему совету национальной безопасности по поводу мобилизации, о которой он объявил 21 сентября. Он сказал, что в ходе этой мобилизационной кампании возникает много вопросов и "мы должны оперативно исправлять свои ошибки и не повторять их".