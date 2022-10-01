Остановлена транспортировка газа из Ирана в Турцию

«Прокачка газа по трубопроводу Иран-Турция будет приостановлена с 2 по 9 октября в связи с проведением плановых работ по техническому обслуживанию и ремонту». Об этом сообщает турецкая госкомпания (BOTAŞ).

В компании отметили, что возникшая ситуация не повлияет на баланс спроса и предложений.

«В связи с проведением плановых работ на газопроводе газ не будет поставляться в транспортную сеть Турции из точки входа в Гюрбулак в течение 8 дней», - говорится в сообщении.