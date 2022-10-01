ОПЕК+ готовится сократить нефтедобычу

ОПЕК и присоединившиеся к организации страны обсуждают сокращение нефтедобычи более чем на 1 млн баррелей в сутки, сообщают ведущие мировые СМИ.

Сообщается, что страны-добытчики опасаются формирования избытка предложения на рынке из-за сползания в рецессию как ведущих экономик мира, так и развивающихся стран.

После данных сообщений нефть на азиатских торгах подорожала на 2,7%, Brent торгуется у отметки $87,4 за баррель.