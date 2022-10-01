В США опасаются российской атаки на аэропорты Польши
Американский сенатор из комитета по разведке Марко Рубио заявил, что после ряда поражений российской армии на поле боя Москва может нанести несколько ударов по каналам распределения военной помощи Украине. В частности, это может коснуться даже аэропортов в Польше.
«Если Россия решит, например, что вооружение НАТО, вооружение Европы и вооружение США для Украины приведет к тому, что она проигрывает войну, вполне возможно, что она может в конечном итоге нанести удар по некоторым из этих мест распределения, через которые поступают эти поставки, в том числе внутри Польши», - сказал сенатор в интервью CNN.