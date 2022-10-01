Япония хочет помириться с Россией и КНДР

Японские власти будут и дальше придерживаться политики, которая направлена на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишут российские СМИ.

По словам Кисиды, Токио продолжит свой курс на сотрудничество с Москвой, несмотря на ухудшение отношений между государствами из-за войны в Украине.

Японский премьер также добавил, что Токио стремится нормализовать дипломатические отношения с Пхеньяном и решить проблемы, связанные с его ракетной и ядерной программами.

«Мы стремимся всесторонне решить нерешенные вопросы, вызывающие озабоченность, такие как похищения (японских граждан спецслужбами КНДР), проблемы ракетно-ядерной программы, ликвидировать печальное прошлое и нормализовать дипломатические отношения между Японией и Северной Кореей», - сказал он.

Кисида также подчеркнул, что для решения перечисленных проблем он готов без предварительных условий провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.