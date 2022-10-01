В Хабаровске уволили военного комиссара мобилизовывал всех подряд
«Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко был отстранен от своей должности». Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев, передают российские СМИ.
По словам чиновника, из нескольких тысяч мобилизованных жителей края половину отправили домой из-за несоответствия критериям отбора.
«Снятие с должности Лайко не отразится на процессе частичной мобилизации. Хабаровский край продолжит тесное сотрудничество с Минобороны, промышленными предприятиями, организациями и различными заинтересованными органами», - сказал глава Хабаровского края.