Еще одна «серая зона»: десятки кланов убивают друг друга война миров
Хуситы отказались продлевать перемирие в Йемене и призвали компании из ОАЭ и Саудовской Аравии покинуть страну, намекая, что «возможно любое развитие событий».
Борьба в Йемене между нищим Севером и зажиточным Югом – это история, которая будет длиться вечно. Особенно если на этом Севере достаточно людского горючего материала, который одержим идеей о том, что южане просто обязаны с северянами делиться.
Заключенное в апреле нынешнего года перемирие в Йемене просуществовало шесть месяцев. И этого срока для лидеров хуситов оказалось достаточно, чтобы понять – когда в стране мир, то по деньгам они сильно проигрывают. Они-то рассчитывали, что будут получать как минимум половину всех доходов от добываемой в стране нефти, львиную долю гуманитарной помощи и финансирование от Эмиратов и Эр-Рияда. Но реальность оказалась суровее – их постоянно возрастающие аппетиты удовлетворять никто не собирался.
Инвесторы отчего-то не выстроились в очередь, чтобы влить деньги в йеменскую экономику, международные организации не спешили восстанавливать разрушенную в ходе междоусобной войны инфраструктуру и восстанавливать школы и больницы. А между тем Эмираты и саудиты активно вели добычу нефти, платя хуситам «за безопасность» какие-то смешные, по мнению руководства «Ансар Алла», деньги.
Словом, с финансами у хуситов стало крайне сложно, и руководство движения оказалось не в состоянии содержать своих бойцов, которых оно считает вооруженными силами Йемена, а, следовательно, государственными служащими, такой вот выверт логики хуситского руководства. И теперь в ультимативном порядке потребовало от ООН, Саудовской Аравии и Эмиратов, чтобы те срочно выплатили «Ансар Алла» недостающие суммы. Обещая, что в противном случае эти «государственные служащие» возьмут автоматы, закинутся местным наркотиком – катом и пойдут воевать дальше.
Угроза, нужно заметить, нешуточная. Хоть и хрупкое, но все же перемирие было реальной возможностью для Саудовской Аравии вырваться из «йеменского болота» и обезопасить свою нефтяную инфраструктуру от беспилотников и ракет иранского производства, которые хуситы достаточно успешно научились запускать в саудовскую сторону.
Для ООН это перемирие было шансом избежать масштабной гуманитарной катастрофы, потому как у йеменцев уже не осталось слез, чтобы плакать. Страна отброшена на пару веков назад, свирепствует эпидемия холеры, голод и нищета, убитая экономика и полная беспросветность, если военные действия возобновятся.
Никакого такого Йемена нет – есть десятки племен и кланов, которые ожесточенно воюют между собой, беззастенчиво торгуют собой тем, кто готов заплатить больше, сбиваясь во временные коалиции. Каждый участник которой ждет, когда наступит момент вонзить кинжал в спину вчерашнего союзника и ограбить его.
В Йемене сейчас нет хороших и плохих, тех, кто более прав – все хуже. А главная его трагедия заключается в том, что миру по большому счету не до него. Проблемы йеменцев - только их проблемы, никто извне заниматься ими не будет. Поэтому если боевые действия здесь возобновятся, если стороны не смогут как-то договориться между собой – судьба Йемена будет печальной. Он попросту превратится в еще одну «серую зону» мира. С постоянной войной, незаконным оборотом наркотиков и оружия, без законов и без перспектив.