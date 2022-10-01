Джемаль Бустани, автор haqqin.az 10:45

Хуситы отказались продлевать перемирие в Йемене и призвали компании из ОАЭ и Саудовской Аравии покинуть страну, намекая, что «возможно любое развитие событий». Борьба в Йемене между нищим Севером и зажиточным Югом – это история, которая будет длиться вечно. Особенно если на этом Севере достаточно людского горючего материала, который одержим идеей о том, что южане просто обязаны с северянами делиться.

Заключенное в апреле нынешнего года перемирие в Йемене просуществовало шесть месяцев. И этого срока для лидеров хуситов оказалось достаточно, чтобы понять – когда в стране мир, то по деньгам они сильно проигрывают. Они-то рассчитывали, что будут получать как минимум половину всех доходов от добываемой в стране нефти, львиную долю гуманитарной помощи и финансирование от Эмиратов и Эр-Рияда. Но реальность оказалась суровее – их постоянно возрастающие аппетиты удовлетворять никто не собирался. Инвесторы отчего-то не выстроились в очередь, чтобы влить деньги в йеменскую экономику, международные организации не спешили восстанавливать разрушенную в ходе междоусобной войны инфраструктуру и восстанавливать школы и больницы. А между тем Эмираты и саудиты активно вели добычу нефти, платя хуситам «за безопасность» какие-то смешные, по мнению руководства «Ансар Алла», деньги. Словом, с финансами у хуситов стало крайне сложно, и руководство движения оказалось не в состоянии содержать своих бойцов, которых оно считает вооруженными силами Йемена, а, следовательно, государственными служащими, такой вот выверт логики хуситского руководства. И теперь в ультимативном порядке потребовало от ООН, Саудовской Аравии и Эмиратов, чтобы те срочно выплатили «Ансар Алла» недостающие суммы. Обещая, что в противном случае эти «государственные служащие» возьмут автоматы, закинутся местным наркотиком – катом и пойдут воевать дальше.