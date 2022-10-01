Цены на аренду квартир в Ташкенте за последние два месяца выросли в два раза из-за наплыва иностранных граждан, прежде всего россиян, пишут российские СМИ.

«Если два месяца работали от 300 до 450 долларов, то сейчас все подняли цены от 600 до 1000-1500 долларов за однокомнатную или двухкомнатную квартиру», - заявили в офисе одного из местных риэлторов.

В компании сообщили, что ежедневно получают 7-8 запросов по поводу аренды жилья в Ташкенте.

В другом агентстве сообщили, что недавно получили заказ найти аренду для более 2 тысяч россиян, прибывающих в Ташкент.