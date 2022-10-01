Минздрав: «Лишь специалисты различают бытовое пьянство от начальной стадии алкозависимости»

- Алкоголь, как психоактивное вещество (ПАВ), в первую очередь влияет на центральную нервную систему, а при постоянном употреблении сначала вызывает необратимые органические изменения в головном мозге. Алкогольная зависимость со временем может привести к ухудшению памяти (психоорганический синдром) и другим психическим проблемам. В более тяжелых случаях может привести к атрофическим процессам в головном мозге, а также отмечаются болезни периферической нервной системы (невриты, полиневриты, невропатии). В целом поражаются все органы и системы организма: сердечно-сосудистая система (алкогольная миокардиодистрофия), печень (цирроз печени), почки (хроническая почечная недостаточность).

«Как и в большинстве стран мира, в Азербайджане употребление спиртных напитков не запрещено. По этой причине лишь специалисты могут оценить разницу между бытовым пьянством и первой (начальной) стадией алкогольной зависимости», - сказал он.

Он отметил, что синдром алкогольной зависимости имеет следующие симптомы: сильное, неконтролируемое желание выпить и потеря контроля над количеством употребляемого алкоголя; регулярное его употребление, вызывающее симптомы абстинентного синдрома; повышение переносимости (толерантности) к алкоголю; склонность к употреблению спиртных напитков как в рабочие, так и в выходные дни; продолжать употреблять алкоголь, несмотря на негативные последствия и проблемы со здоровьем.

«Лишь специалисты могут оценить разницу между бытовым пьянством и начальной стадией алкогольной зависимости. Всемирной организацией здравоохранения в 1979 году термин «алкоголизм» изъят из Международной классификации болезней (МКБ) и заменен термином «синдром алкогольной зависимости». В МКБ-10 алкоголизм обозначается как «синдром зависимости» (F10.2), входящий в рубрику «психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя» (F10)». Об этом заявил в интервью генеральный директор Республиканского наркологического центра Минздрава Орхан Джафаров.

- В каком возрасте люди чаще всего становятся зависимыми от спиртного?

- Следует принять во внимание, что формирование алкогольной зависимости как болезни обусловлено регулярным употреблением спиртных напитков (бытовым пьянством) в течение нескольких лет. Мы редко сталкиваемся с формированием алкогольной зависимости у молодых людей. В большинстве случаев этим заболеванием страдают представители средней возрастной группы.

Однако в последнее время среди молодежи распространено употребление энергетических алкогольных напитков. Регулярное употребление этих видов напитков вызывает более сильное привыкание и вызывает более тяжелые последствия, чем обычные алкогольные напитки. Мы также часто сталкиваемся со случаями регулярного употребления подростками алкогольных энергетических напитков в больших количествах, которые приводят к возникновению психических расстройств.

- Насколько психотерапия помогает избавиться от алкогольной зависимости?

- Одним из наиболее тяжелых последствий воздействия алкоголя на психику человека является специфическая алкогольная деградация личности (прогрессивное снижение уровня и психических качеств личности). Такое воздействие алкоголя на психику человека развивается быстрее, чем у других психоактивных веществ, и вызывает более глубокие расстройства личности - он начинает воспринимать реальность в искаженном виде, критическое отношение к злоупотреблению алкогольными напитками у него ослабевает. В такой ситуации необходимо активное участие пациента в лечебно-реабилитационном процессе. Для этого, прежде всего, человек, страдающий алкогольной зависимостью, должен признать эту зависимость и необходимость лечения.

Многие пациенты обращаются для участия в групповой и индивидуальной терапии после выписки из амбулаторно-реабилитационного отделения Республиканского наркологического центра. Главной целью курса реабилитации является реинтеграция этих людей в общество.

- Что бы вы посоветовали гражданам, у которых дети и родственники страдают алкогольной зависимостью?

- Как мы уже упоминали выше, самое главное для избавления от сформировавшейся алкогольной зависимости – это собственная инициатива и решимость пациента избавиться от зависимости. Важное условие, чтобы семья и близкие в сложное время были рядом с ним и поддерживали его. Так что без поддержки семьи эти пациенты потеряют надежду на восстановление социального статуса.

Нередко врачи становятся свидетелями неправильной оценки состояния больного со стороны родственников. Так, болезнь они воспринимают как «вредную привычку», и обвиняют больного в том, что он алкоголик. Однако это совсем неэффективная позиция. Лечащий врач в первую очередь должен сообщить членам семьи и родственникам пациента, что эта зависимость является болезнью. После лечебно-реабилитационного процесса скептическое отношение родственников к попыткам больного вести трезвый образ жизни, постоянные упреки и обвинения могут вызвать негативную реакцию со стороны пациента, излечившегося от алкогольной зависимости, и даже спровоцировать его снова начать употреблять спиртные напитки.

Борьба с алкогольной зависимостью – это длительный процесс. По этой причине необходимо более осторожно относиться к больным, страдающим алкогольной зависимостью, оказывать им всемерную моральную поддержку, принимать меры, направленные на повышение их социального статуса.