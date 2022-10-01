Ильхам Алиев написал президенту Германии

«От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю вас и весь ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем Германского единства». Об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном президенту Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру.

Глава государства отметил, что Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию азербайджано-германских отношений.

«Германия - важная для нас страна-партнер и друг. С момента установления наших дипломатических отношений динамичное развитие межгосударственных связей между Азербайджаном и Германией, расширение сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах вызывает удовлетворение.

В настоящее время имеются широкие возможности для дальнейшего развития нашего взаимовыгодного партнерства. Считаю, что активное сотрудничество между Азербайджаном и Германией как в двустороннем порядке, так и в рамках Европейского союза и впредь будет служить благополучию наших народов и стран», - написал Ильхам Алиев.