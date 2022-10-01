Расходы на содержание Путина увеличили почти на 30%

Расходы федерального бюджета на «функционирование президента России в 2023 году увеличатся на 29%, следует из пояснительной записки к закону о бюджете страны, пишут российские СМИ.

За год Путин и его администрация обойдутся казне в 19,131 млрд рублей - на 4,123 млрд рублей больше, чем было заложено в 3-летний бюджет, принятый год назад.

В 2024 году расходы на содержание президента и АП увеличатся на 4,491 млрд рублей (+29%), до 19,98 млрд рублей; а в 2025-м году - на 4,456 млрд рублей (+29%), до 20,59 млрд.

Суммарно за три года «функционирование» Путина будет стоить налогоплательщикам 59,7 млрд рублей - сумму, сопоставимую с годовым бюджетом Костромской области, Магаданской области или Кабардино-Балкарии.