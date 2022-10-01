МИД Польши: Отношения с Россией фактически заморожены
Посол России в Варшаве Сергей Андреев сегодня был вызван в МИД страны. В ведомстве объяснили, что вызвали дипломата из-за аннексии части территории Украины, пишут российские СМИ.
Замглавы польского МИДа Марчин Пшидач по итогам встречи заявил, что отношения с Россией «фактически заморожены». «Нет никаких дипломатических контактов, кроме встреч, на которые я или министр вызываем посла Андреева», - сказал он.
На прошлой неделе послов России вызывали в МИД Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Швеции.