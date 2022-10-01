Ильхам Алиев об азербайджано-корейских отношениях

«От своего имени и от имени азербайджанского народа передаю вам и всему вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания в связи с национальным праздником вашей страны». Об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлу.

Президент Азербайджана подчеркнул, что нынешнее состояние дружественных отношений между Азербайджаном и Кореей вызывает удовлетворение.

«За прошедший период наши межгосударственные связи развились по восходящей линии, углубилось сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес. Корейские компании успешно участвуют в реализации ряда проектов в Азербайджане. Капитальная реставрация и реконструкция, проводимые сегодня на освобожденных от оккупации территориях нашей страны, создают благоприятные условия для расширения сферы нашего сотрудничества. Верю, что совместными усилиями мы сможем эффективно использовать имеющийся потенциал азербайджано-корейских связей и добиться дальнейшего развития нашего взаимодействия», - написал глава государства.