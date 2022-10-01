Согласно документам, которые удалось добыть хакерам, четверо сотрудников полиции задержали Махсу вместе с несколькими ее родственниками в Тегеране и доставили ее в участок в полицейском фургоне. Сообщается, что девушка получила как минимум один сильный удар по голове, который привел к ее смерти в последующие часы.

Отмечается, что командиром группы был 52-летний капитан тегеранской полиции Энаятолла Рафии. В группу также входили 27-летний Али Хошнамванд, 27-летняя Фатиме Горбан-Хосейни и 36-летняя Парасту Сафари, которая, предположительно, стала инициатором ареста Амини за «неподобающий наряд».