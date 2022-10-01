Банк Республика предлагает предпринимателям 10 льгот фото
Жаркие летние месяцы уже позади. С приходом осени деловые люди задумываются о реализации новых бизнес-планов или расширении существующего бизнеса.
Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, с приходом осени запускает новую акцию микро- и агрокредитования для предпринимателей под названием «10 возможностей для бизнеса».
Так, в рамках акции, которая продлится до 31 декабря, бизнесмены, обратившиеся в Банк Республика, получат микро- и агрокредиты под 10% годовых плюс 10 льгот:
• Проценты по кредиту – скидка 30%;
• Льготный период до 12 месяцев;
• Возможность взять кредит без залога;
• Возможность взять кредит без комиссии;
• Возможность взять кредит в рассрочку;
• Возможность открытия кредитной линии;
• Свободный график платежей;
• Нет требований к страховке;
• Отсутствие затрат на оценку;
• Карта NeoKart Standard - скидка 50%.
Максимальная сумма кредита составляет 50 тысяч манатов, срок – 36 месяцев. Кредит предоставляется предпринимателям, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сферах торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства и строительства.
Клиенты, желающие воспользоваться акцией, могут оформить кредит онлайн на официальном сайте Банка Республика, а также с помощью сервиса «Чат-бот» в WhatsApp, написав «Кредит» на номер 050 614 41 44.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, в Facebook, Instagram, на страницах Linkedin или позвонив в колл-центр банка по номеру 144.