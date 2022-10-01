Жаркие летние месяцы уже позади. С приходом осени деловые люди задумываются о реализации новых бизнес-планов или расширении существующего бизнеса.

Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, с приходом осени запускает новую акцию микро- и агрокредитования для предпринимателей под названием «10 возможностей для бизнеса».

Так, в рамках акции, которая продлится до 31 декабря, бизнесмены, обратившиеся в Банк Республика, получат микро- и агрокредиты под 10% годовых плюс 10 льгот:

• Проценты по кредиту – скидка 30%;

• Льготный период до 12 месяцев;

• Возможность взять кредит без залога;

• Возможность взять кредит без комиссии;

• Возможность взять кредит в рассрочку;

• Возможность открытия кредитной линии;

• Свободный график платежей;

• Нет требований к страховке;

• Отсутствие затрат на оценку;

• Карта NeoKart Standard - скидка 50%.