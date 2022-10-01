Джейхун Байрамов встретился с госминистром Швейцарии фото
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с госсекретарем Швейцарии Ливией Леу. Об этом министр написал в своем Twitter.
В ходе встречи он проинформировал госсекретаря о встрече с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
«Я выражаю благодарность Швейцарии за гостеприимство и хорошую организацию встречи», - написал Джейхун Байрамов.
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