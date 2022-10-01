Джейхун Байрамов встретился с госминистром Швейцарии фото

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с госсекретарем Швейцарии Ливией Леу. Об этом министр написал в своем Twitter.

В ходе встречи он проинформировал госсекретаря о встрече с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

«Я выражаю благодарность Швейцарии за гостеприимство и хорошую организацию встречи», - написал Джейхун Байрамов.