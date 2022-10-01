Участников стипендиальной программы Red Hearts наградили

Фонд Red Hearts запустил стипендиальную программу для студентов, призванную поддержать талантливых молодых людей из малообеспеченных семей. Для награждения участников программы состоялось мероприятие, на котором присутствовали и выступили заведующий сектором отдела по работе с НПО и коммуникациям Администрации президента Вусал Гулиев, президент фонда Red Hearts Севда Хагвердиева, директор Бакинского информационно-образовательного центра Гюнай Масимова и другие гости.

15 студентов, отобранных в рамках программы, будут получать ежемесячную стипендию в размере 150 манатов, 11 студентам фонд покроет академическую задолженность и плату за обучение. Программа реализуется за счет пожертвований местных и иностранных доноров.

Цель стипендиальной программы Red Hearts — поддержать одаренных и перспективных студентов и вместе с тем предоставить им возможность для профессионального и личного развития. В программе участвуют студенты из малоимущих семей, обучающиеся на платной и бесплатной основе. Отбор участников осуществлялся на основе вступительных баллов и академической успеваемости.