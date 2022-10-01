Участников стипендиальной программы Red Hearts наградили
Фонд Red Hearts запустил стипендиальную программу для студентов, призванную поддержать талантливых молодых людей из малообеспеченных семей. Для награждения участников программы состоялось мероприятие, на котором присутствовали и выступили заведующий сектором отдела по работе с НПО и коммуникациям Администрации президента Вусал Гулиев, президент фонда Red Hearts Севда Хагвердиева, директор Бакинского информационно-образовательного центра Гюнай Масимова и другие гости.
15 студентов, отобранных в рамках программы, будут получать ежемесячную стипендию в размере 150 манатов, 11 студентам фонд покроет академическую задолженность и плату за обучение. Программа реализуется за счет пожертвований местных и иностранных доноров.
Цель стипендиальной программы Red Hearts — поддержать одаренных и перспективных студентов и вместе с тем предоставить им возможность для профессионального и личного развития. В программе участвуют студенты из малоимущих семей, обучающиеся на платной и бесплатной основе. Отбор участников осуществлялся на основе вступительных баллов и академической успеваемости.
«Мы верим, что каждый, кому мы помогли с получением образования, изменит будущее нашей страны и мира и сделает нашу жизнь лучше. Для победителей программы будут организованы и различные тренинги, где молодые люди смогут еще больше развивать свои знания и умения. Нельзя забывать, что инвестиции в образование - это инвестиции в будущее», - отметила президент фонда Red Hearts Севда Хагвердиева.
Следует отметить, что поддержка образования лиц из социально уязвимых групп населения, внесение вклада в воспитание образованной и одаренной молодежи, а также забота и содействие развитию будущего поколения являются одними из направлений деятельности фонда Red Hearts. В прошлом году фонд также оплатил обучение студентам, которые приостановили свою учебу для участия во Второй Карабахской войне.
Red Hearts основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно cделать пожертвование, подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.