В понедельник, 3 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Международной шахматной Федерации Аркадия Дворковича.

На встрече было подчеркнуто, что между Азербайджаном и Международной шахматной федерацией на протяжении многих лет осуществляется успешное сотрудничество. Было отмечено, что развитию шахмат, как и других видов спорта в Азербайджане, уделяется большое внимание и забота на государственном уровне. Также были подчеркнуты успехи азербайджанских шахматистов на международных соревнованиях.

В ходе беседы было затронуто значение международного шахматного турнира, прошедшего в Шуше в прошлом месяце, а также выражено удовлетворение участием Аркадия Дворковича в открытии Всемирной шахматной олимпиады среди юношей до 16 лет, проходившей в Нахчыване.

На встрече также состоялся обмен мнениями о предстоящих в Азербайджане турнирах международного значения по шахматам.