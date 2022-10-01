Молдова усиливает проверки на границе

Власти Молдовы в конце сентября сообщили, что ужесточают контроль на границе в связи с ожидаемым увеличением потока въезжающих из России.

«Если мы будем сомневаться в честности этих людей, то будем запрещать им въезд в нашу страну», - заявил глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ в интервью телеканалу TV8.md.

На границе, по словам Мустяцэ, у иностранцев планируют спрашивать о целях прибытия в Молдову, наличии средств на проживание и обратные билеты.

В телеграм-каналах, рассказывающих о ситуации на границах России, 30 сентября появлялись сообщения, что Молдова пропускает молодых мужчин из России только тогда, когда у них есть родственники на ее территории.

После объявления 21 сентября мобилизации в России билеты на ближайшие рейсы, в первую очередь в страны, куда россиянам не нужна виза и даже загранпаспорт, были раскуплены.