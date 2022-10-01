В России уже школьники поджигают военкоматы

В Казани задержали одиннадцатиклассницу, которая ночью попыталась поджечь здание военного комиссариата Советского района на улице Журналистов, пишет Baza.

По данным канала, у девушки было три коктейля Молотова. Школьница смогла поджечь лишь траву в нескольких метрах от стены военкомата, до самого здания достать не удалось. На допросе девушка заявила полицейским, что хотела поджечь военкомат, так как является противницей войны и мобилизации. Ее задержали, девушка находится в отделении полиции.

Со дня объявления мобилизации - 21 сентября - в России с новой силой начали поджигать военкоматы и административные здания.