Лиз Трасс хотят сместить с должности

Премьер-министр Великобритании пользуется годовым иммунитетом от вотума недоверия, но член парламента рассчитывает, что это правило можно будет изменить в том случае, если достаточное число депутатов поддержит эту инициативу.

Недовольство Трасс возникло на фоне решения Минфина страны отменить планировавшееся повышение налога на прибыль предприятий с 19% до 25%. Это вызвало рост доходности пятилетних гособлигаций Великобритании до максимального уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги страны.