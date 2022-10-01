Прогноз погоды на завтра

В Баку и на Апшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 19-21, днем 25-28 градусов тепла, в Баку ночью 19-21, днем 26-28 градусов тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана завтра в основном осадков не ожидается, ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19, днем 28-32 градуса тепла, в горах ночью 3-8, днем 15-19 градусов тепла.