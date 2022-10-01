Шейху Эмиратов грозят санкции за помощь российским олигархам

Вице-премьеру Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мансуру бен Заиду Аль Нахайяну грозит уголовное расследование в Великобритании за помощь российским миллиардерам в обходе санкций, передает Moscow Times со ссылкой на Middle East Eye.

Согласно сообщению, британский МИД получил от международных адвокатов по уголовным делам Риса Дэвиса и Бена Кейта данные о том, что шейх Мансур играет «центральную роль» в потоке подпадающих под санкции денег в ОАЭ. В частности, шейх помогал Роману Абрамовичу и другим неназванным российским миллиардерам. Российские миллиардеры, пребывающие под санкциями Запада за войну в Украине, «все чаще обращаются в офис шейха Мансура» для сокрытия своих доходов, утверждают адвокаты.

По их данным, более 38 российских бизнесменов и чиновников владеют в ОАЭ имуществом на более чем 314 млрд долларов.

Ранее дипломатический советник шейха Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна рассказал, что ОАЭ ведут «интенсивные переговоры» с США по поводу санкций в отношении россиян. «Мы долларовая экономика. Поэтому для нас важно вести такие переговоры», – пояснил советник, призвав при этом разделить россиян на тех, кто включен в санкционные списки, и тех, кто не имеет отношения к войне и ищет «тихую гавань».