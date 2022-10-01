Кадыров заявил, что отправляет несовершеннолетних сыновей на войну

Трое сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова в ближайшее время отправятся в зону боевых действий в Украине. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», - написал Кадыров.

В публикации отмечается несовершеннолетний возраст сыновей Кадырова: «Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно. Но их военная подготовка началась еще давно, чуть ли не с малых лет. Недостаточно просто уметь стрелять. На базе РУС (Российский университет спецназа, находится в Чечне - ред.) они требуют применения его на любых дистанциях, теоретических основах. Всегда важно, что главная цель любого отца - привить сыновьям богобоязненность и научить их защите семьи, народа, Отечества. Хочешь мира - готовься к войне!».