Армия Украины перешла границу Луганской области

Вооруженным силам Украины удалось пересечь "административную границу ЛНР" (то есть админграницу Луганской области) и закрепиться в направлении Лисичанска. Российские СМИ пишут, что об этом заявил "подполковник народной милиции ЛНР" Андрей Марочко.

По словам Марочко, там сейчас идут бои. При этом он не называет участка, на котором произошло "пересечение админграницы".

В то же время сообщается, что украинские войска подняли флаг Украины в селе Михайловка в Херсонской области. Официальных сообщений об освобождении населенного пункта пока нет.