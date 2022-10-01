Газета жены Пашиняна опубликовала требования Баку к Еревану

Армянская газета «Айкакан Жаманак», главным редактором которой является супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян, опубликовала условия, выдвинутые Баку к Еревану для заключения мирного соглашения.

По данным газеты, выдвинуты следующие условия: роспуск незаконных армянских воинских формирований на территории Карабаха; признание Карабаха составной частью Азербайджана с нулевым статусом, т.е. без всякой автономии; открытие Зангезурского коридора; запуск процесса делимитации и демаркации по картам 1919-1920 годов; выяснение судьбы 4 000 азербайджанцев, пропавших без вести в годы Первой Карабахской войны.

Издание отмечает, что для достижения всеобъемлющего мира с Азербайджаном эти требования нужно либо удовлетворить, либо найти компромисс, либо вынудить (уговорить) Баку отказаться от них.