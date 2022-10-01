На освобожденных землях нашли свыше 2000 мин

Агентство по разминированию (ANAMA) обнародовало ежемесячную информацию операций по разминированию на освобожденных территориях.

Как сообщили в пресс-службе агентства, с 1 по 30 сентября в Кельбаджарском, Тертерском, Агдамском, Ходжалинском, Физулинском, Шушинском, Ходжавендском, Лачинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах было обнаружено 1695 противопехотных мин, 747 противотанковых мин и 1363 неразорвавшихся боеприпаса.

Сообщается, что от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищено 4064,06 га территории.