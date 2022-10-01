Китай против ядерной войны

Ядерную войну невозможно выиграть, а «раздувание» ядерной угрозы не поможет решению конфликта в Украине, заявили в МИД КНР, пишут российские СМИ.

«Китай обратил внимание на высказывания соответствующих сторон по вопросу о ядерном оружии. Ядерную войну нельзя выиграть. Раздувание угрозы ядерной войны в нынешних условиях не поможет разрядить обстановку, а лишь подольет масла в огонь», – подчеркнули в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Пекин призвал все стороны «сохранять спокойствие и сдержанность» и стремиться к мирному урегулированию конфликта.