В Кремле ответили на критику Кадырова

Главы регионов России имеют право высказывать точку зрения насчет «спецоперации» в Украине, но должны исключать эмоции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российские СМИ пишут, что так он отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил в потере города Лиман в Донецкой области генерал-полковника Александра Лапина.

Представитель Кремля во время пресс-колла сказал, что Кадыров и вся Чечня вносят большой вклад в проведение «спецоперации».

«Главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки. Это все-таки главы целых регионов, и в том числе Рамзан Кадыров», - пояснил Песков.

Напомним, в субботу сразу после сообщения Минобороны РФ о том, что российские войска оставили Лиман, глава Чечни Рамзан Кадыров жестко раскритиковал командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина, обвинив его в потере города Лиман. Лапин, со слов Кадырова, командовал обороной этого участка фронта. Глава Чечни утверждает, что генерал-полковник «выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов». Кадыров также обвинил Лапина в переносе штаба в Старобельск, «за сотню километров от своих подчиненных», и в том, что сам военачальник «отсиживался в Луганске».