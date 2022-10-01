Житель Кюрдамира изрезал жену ножом и скрылся
В Кюрдамирском районе произошел бытовой конфликт с применением холодного оружия, передает Report.
Сообщается, что житель села Сыгырлы 33-летний Раджаб Бекиров на почве семейного конфликта нанес своей супруге 23-летней Дюрбяст Бекировой 20 ножевых ранений и скрылся с места преступления.
Женщина была госпитализирована в Центральную больницу Кюрдамирского района и прооперирована. Отмечается, что она находится в тяжелом состоянии.
Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия по задержанию Бекирова.