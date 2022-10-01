Казахстан об участии ОДКБ в войне России с Украиной

Вопрос участия Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в зоне российско-украинского конфликта не стоит, заявили в Министерстве иностранных дел Казахстана. Об этом пишут казахстанские СМИ.

«Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования в соответствии с международным правом и уставом ООН. В целом зона ответственности ОДКБ четко очерчена международно признанными территориями государств-членов организации, и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта на повестке дня не стоит», - отметил на брифинге официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.