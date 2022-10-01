В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с находящейся в нашей стране с рабочим визитом с 3 по 14 октября делегацией оценочной миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), состоящей из членов Технической консультативной независимой группы по сертификации элиминации малярии (TAG-MEC). Во встрече также приняла участие глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что наша страна придает большое значение сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения. По его словам, Азербайджан тесно сотрудничает с авторитетной организацией здравоохранения с 1992 года, и это сотрудничество развивается по нарастающей.

В своей речи министр отметил работу, проведенную в нашей стране по профилактике малярии и ликвидации ее очагов: «На протяжении многих лет Азербайджаном осуществлялись масштабные мероприятия по профилактике малярии и ликвидации ее очагов. В результате предпринятых усилий, начиная с 2013-го года местная передача малярии была прервана».