В Кремле отреагировали на заявку Украины на вступление в НАТО
В Кремле впервые прокомментировали заявку Украины по членству в НАТО.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно следит за принятием решения относительно возможности ускоренного вступления Украины в НАТО.
"Мы слышали заявление президента Зеленского. Мы видели разную реакцию из НАТО. Там есть страны, которые поддерживают такой вариант ускоренного вступления, есть страны, которые не поддерживают его", - сказал он.
"Все ссылаются на правила о консенсусе. Мы очень внимательно наблюдаем за этим решением и помним, что именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение будущего членства Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции", - добавил Песков.
30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на членство в НАТО в ускоренном порядке.