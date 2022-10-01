В Кремле отреагировали на заявку Украины на вступление в НАТО

"Мы слышали заявление президента Зеленского. Мы видели разную реакцию из НАТО. Там есть страны, которые поддерживают такой вариант ускоренного вступления, есть страны, которые не поддерживают его", - сказал он.

"Все ссылаются на правила о консенсусе. Мы очень внимательно наблюдаем за этим решением и помним, что именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение будущего членства Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции", - добавил Песков.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на членство в НАТО в ускоренном порядке.