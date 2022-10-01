Azercell впервые на местном рынке представляет гибкий цифровой тариф

Так, с 3 октября 2022 года Azercell запускает гибкий тариф İstəSən, сочетающий в себе минуты внутри Азербайджана, мобильный интернет и дополнительные мегабайты для самых популярных социальных сетей.

Лидирующий оператор мобильной связи впервые на азербайджанском рынке представляет гибкий цифровой тариф. Тариф «İstəSən» позволяет абонентам создать собственный мобильный план на основе своих предпочтений.

Новый продукт, ориентированный на индивидуальные потребности каждого клиента, предлагает абонентам больше возможностей для создания наиболее выгодного персонального тарифного пакета.

В рамках базового тарифа клиентам предлагается 30 минут внутри страны и 3GB интернета за 7 AZN. В зависимости от своих предпочтений абоненты могут добавить к базовому тарифу дополнительные минуты, интернет, а также трафик для Instagram/Facebook, YouTube и TikTok в приложении Kabinetim. Дополняя пакет услуг, абоненты получают возможность экономить на мобильной связи: чем больше, тем выгоднее!

Помимо приложения Kabinetim, тариф можно активировать посредством широкого спектра каналов, включая отправку ключевого слова IsteSen на короткий номер 7575, на официальном сайте компании, в офисах Azercell и в магазинах официальных дилеров оператора. Для получения подробной информации о тарифном плане посетите www.azercell.com.

Создайте свой тариф вместе с Azercell!