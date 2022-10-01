В Иране продолжаются протесты в ответ на гибель 22-летней Махсы Амини, скончавшейся после задержания патрулем полиции нравов под предлогом «неправильно надетого хиджаба».

В Тегеране полиция применила силу против студентов одного из ведущих столичных вузов - Технологического университета им. Шарифа, сообщают иранские СМИ.

Студенты накануне ночью выразили протест против задержания сотни товарищей во время последних беспорядков в городе. Участники протестной акции скандировали антиправительственные лозунги. Полиция оцепила здание вуза и применила слезоточивый газ для разгона акций.

В поддержку действий студентов жители столицы перекрыли автомобилями квартал Азади, ведущий к вузу. Акции прошли на многих улицах и проспектах Тегерана. Задержаны десятки студентов.