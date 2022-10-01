Житель Имишли показывал детям порнографические видео

Имишлинский районный суд приговорил жителя одного из сел района к 2 годам тюремного заключения за педофилию, пишет Qafqazinfo.

Сообщается, что Заур Ибишов (имя и фамилия изменены), работая продавцом в магазине, показывал несовершеннолетним посетительницам порнографические видео и совершал в их отношении другие непристойные действия.

Узнавшие об этом родители обратились в полицию, и Ибишов был арестован. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 153 (развратные действия в отношении несовершеннолетних).